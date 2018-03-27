Кубань вошла в тройку лидеров по количеству выданных новых кредитных карт

В Краснодарском крае в феврале выдали 25,7 тыс. карт.

Рейтинг регионов РФ по количеству выданных кредитных карт в феврале текущего года составило Национальное бюро кредитных историй.

Больше всего новых карт было выдано в Москве (39,4 тыс.) и Московской области (30,5 тыс. карт).Также в список вошли Санкт-Петербург и Свердловская область.

Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Забайкальском крае (5,3 тыс.), Пензенской (5,5 тыс.), Амурской (5,5 тыс.), Тверской (5,6 тыс.) и Калиниградской (5,6 тыс.) областях.

В динамике выдачи новых кредитных карт Краснодарский край также в числе лидеров. Так, по сравнению с февралем 2017 года, на Кубани выдано на 74,5% кредиток больше (было 14,7 тыс. единиц).

По словам генерального директора бюро Александра Викулина, увеличение темпов выдачи новых кредитных карт связано со стабилизацией экономической ситуации в стране.

«Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам», а также простоте и удобству их использования», — цитирует Викулина «Коммерсантъ».

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