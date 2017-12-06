Кубань вошла в тройку лидеров по количеству заявок на дальневосточный гектар

Из Краснодарского края поступило 672 заявки.

«На сегодня подано более 106 тыс. заявлений. Выдано 33 тыс. земельных участков и еще по 8 тыс. принято решение о выдаче — сейчас они проходят кадастровый учет, поскольку это вновь образуемые участки», — пояснил заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

По его словам, лидерами по заявкам на получение дальневосточного гектара стали Москва с Подмосковьем, Петербург с Ленобластью, а также Краснодарский край.

«Москва и Московская область подали в целом около 3,5 тыс. заявок на дальневосточный гектар. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,2 тыс. заявлений. На третьем месте Краснодарский край — 672 заявления, но это тоже не удивительно, потому что в Краснодарском крае живет много дальневосточников, а земли там мало», — рассказал Кузин.

Он отметил, что в прошлом году большинство участников программы планировали использовать гектар для строительства жилых домов, то теперь акцент интереса сместился на сельское хозяйство, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 1 февраля стало доступно оформление земельных участков на Дальнем Востоке в многофункциональных центрах (МФЦ).

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