Кубань вошла в тройку лидеров по темпам роста объемов ипотеки

Краснодарский край по итогам прошлого года занял второе место среди регионов России по темпам роста объемов выдачи ипотечных кредитов.

В обзоре RAEX «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году: движение к единой ставке» сообщается, что выдача займов за прошлый год на Кубани выросла на 42,6% — до 52,3 млрд рублей. Первое и третье места заняли Свердловская область — рост на 48% и Ленинградская область — на 42%.

В обзоре отмечается, что ипотека росла на фоне продолжающегося сокращения реальных доходов населения четвертый год подряд. Это свидетельствует о том, что покупка жилья для большинства россиян затруднительна без привлечения кредитных ресурсов.

По объему выданных кредитов на приобретение жилья Кубань оказалась на восьмом месте, а по объему ипотечного кредитования в долевом строительстве регион занял в минувшем году пятое место в стране — выдача выросла на 26,4% до 21,5 млрд рублей, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рынок ипотеки в ЮФО в 2017 году вырос почти на 40%.

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