Кубань вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по долевому строительству

Краснодарский край вошел в тройку лидеров среди регионов России по количеству строящегося жилья по договорам долевого участия.

Такие данные привели на Всероссийском селекторном совещании по вопросам реализации новой редакции закона о долевом строительстве под председательством министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. В заседании принял участие вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко.

По словам главы Минстроя, рынок долевого строительства в России за год вырос на 6,8%. Сейчас по всей стране возводятся 113 млн кв. м жилья, из которых почти 19 млн кв. м — на рынке долевого строительства Кубани.

Юрий Гриценко доложил о ситуации на рынке долевого строительства в Краснодарском крае. Он отметил, что в регионе от застройщиков поступило 14 заявлений. В пяти случаях компаниям было отказано из-за несоответствия законодательству проектной декларации.

«Защита прав участников долевого строительства остается приоритетной в нашем регионе. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в крае на строительном рынке работали только надежные застройщики. Изменения в федеральном законодательстве как раз направлены на то, чтобы минимизировать количество строительных компаний-однодневок», — сказал Гриценко.

Заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин отметил работу в регионе по защите прав и интересов граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

С начала 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон № 214 , разработанные Минстроем. Был расширен перечень информации о застройщике и о проекте строительства, которые подлежат раскрытию в проектной декларации и на официальном сайте застройщика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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