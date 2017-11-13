Кубань выплатила 1,2 млрд рублей по гособлигациям

Краснодарский край в полной мере и в срок выполняет все обязательства по своим ценным бумагам.

«В 2017 году 9 ноября произведено погашение части номинальной стоимости по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU34004KND0 на сумму 1,2 млрд рублей», — сообщается в материалах министерства финансов Краснодарского края.

По данным администрации Краснодарского края, с 2004 года регион разместил 138 выпусков облигаций на сумму 160 млрд рублей, в том числе шесть выпусков гособлигаций на 33 млрд рублей, три выпуска муниципальных облигаций на 2,5 млрд рублей, а также 129 выпусков корпоративных облигаций на 127 млрд рублей, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последний выпуск облигаций был произведен в августе 2017 года: власти Кубани выпустили займ в объеме 10 млрд рублей сроком обращения семь лет с купонным доходом 8,6% годовых.

Министерство финансов Краснодарского края выбрало четыре банка для размещения облигационного займа региона: «Совкомбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк».

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