Кубань вышла на четвертое место в России по числу субъектов малого и среднего бизнеса

Региональный опыт в развитии МСП 24 мая обсудили в рамках федерального круглого стола на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось на стенде Краснодарского края впервые.

В круглом столе на тему «Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать?» выступили вице-губернатор Кубани Василий Швец, представители Госдумы РФ, федеральных ведомств, бизнеса, общественных организаций и иностранных ассоциаций МСП.

Как отметили участники встречи, в стране одним из ключевых направлений в развитии экономики является поддержка малого и среднего бизнеса. К 2025 году доля МСБ в РФ должна составить 40%. На Кубани, согласно стратегии развития региона, этот показатель через 12 лет достигнет 50%.

Как подчеркнул президент общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Александр Калинин, для этого необходимо совершенствовать механизмы финансовой поддержки МСП.

«Главное — дать понятные и недорогие деньги тем предприятиям, которые хотят работать, развивать институт проектного финансирования», — считает Александр Калинин.

Вице-губернатор Кубани Василий Швец сообщил, что в регионе меры поддержки предпринимателей условно разделяются на два направления — информационно-консультационное и финансовое. Все программы поддержки объединены на специально созданном интернет-портале. В крае создана сеть муниципальных центров поддержки бизнеса, где жители могут получить на бесплатной основе помощь в различных вопросах ведения бизнеса.

«Губернатором было принято принципиальное решение — перевести бизнес на возвратные меры государственной поддержки. Фонд микрофинансирования края сегодня второй по капитализации в стране — два года назад было 500 млн рублей, сегодня более 1 млрд рублей. Эта поддержка необходима малому и среднему бизнесу. Под такие низкие проценты — 5-7% ни одно финансово-кредитное учреждение не даст кредит на развитие», — подчеркнул Василий Швец.

Он также заметил, что глава региона Вениамин Кондратьев ставит задачу переориентировать меры государственной поддержки МСБ в сторону реального сектора экономики. По его словам, в крае активно развивается иностранный бизнес. Для зарубежных инвесторов в Краснодаре был открыт первый в стране специализированный МФЦ. Представители иностранных ассоциаций малого и среднего бизнеса, в свою очередь положительно оценили политику края в развитии данного направления.

Так, по словам главного исполнительного директора Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Маркуса Йергера, сейчас с Россией сотрудничают порядка 500 компаний, но интерес к взаимодействию, несмотря на санкции, выражают в разы больше.

«Мы стараемся максимально информировать наших предпринимателей о рынках других стран, проводить совместные мероприятия. В Германии, например, не так хорошо, как в России и Краснодарском крае развита цифровизация сферы услуг. Нам есть чему учиться друг у друга», — сказал Маркус Йергер.

В I квартале 2018 года на Кубани выросли все основные показатели развития МСП. По имеющимся в департаменте оперативным данным, по отношению к аналогичному периоду 2017 года количество субъектов выросло на 2,7%, их оборот увеличился на 4,8%, составив 547,4 млрд рублей, а численность занятых в данной сфере экономики составила почти 800 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 24 мая принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится три дня.

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