Кубань вышла в финал конкурса передовых практик социально-экономического развития России

Участвовали в соревнованиях 77 регионов, первый этап удалось пройти лишь одной трети. Краснодарский край стал финалистом в номинации «Развитие туристического потенциала».

Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, добиться успеха помогает умелое использование двух главных достоинств региона — уникальной природы и кулинарного колорита.

«У нас проходит ежегодная школа аграрного туризма, целью которой является в первую очередь развитие и привлечение начинающих предпринимателей в отрасль. Тем, кто уже работает, дается возможность изучить лучшие практики, пообщаться с мастерами своего дела, обменятся опытом и контактами. Также мы даем возможность на этих мероприятиях завести деловые контакты с туристическими фирмами, туроператорами — с теми, кто формирует туристический продукт. И включить в этот продукт как раз наши объекты аграрного туризма», — сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

На Кубани более 100 объектов сельского туризма. Путешественников приглашают посетить экофермы, чайные плантации, принять участие в конных прогулках, винных турах, рыбалке и охоте. Все объекты агротуризма вошли в созданный министерством курортов края интерактивный путеводитель.

Победителей конкурса в каждой номинации определят 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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