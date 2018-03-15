Кубань вышла в лидеры по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Об этом стало известно на совещании с субъектами РФ под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

В селекторном совещании приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский и главы муниципалитетов. Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Кубань заняла в нем третье место.

В прошлом году в программу вошли 22 района Кубани. В этом году планируется вовлечь уже 36 муниципалитетов и благоустроить не менее 187 объектов. Речь идет о дворовых и общественных территориях, в том числе парках малых городов. В 2018 году на проект выделяется 1,5 млрд рублей.

При определении списка объектов, в первую очередь нуждающихся в благоустройстве, учитывается мнение жителей. Это одно из важнейших условий проекта.

Андрей Чибис на совещании уделил особое внимание вопросам информирования людей о проекте.

С 18 декабря по всей Кубани проходили встречи с жителями, на которых обсуждались общественные территории для включения в программу. В них приняли участие более 25 тыс. человек. Собрано и обработано 42,7 тыс. предложений от кубанцев для определения списка объектов.

В СМИ были опубликованы эскиз-проекты объектов, предлагаемые для включения в муниципальные программы.

В день выборов Президента РФ 18 марта кубанцы путем рейтингового голосования смогут выбрать проекты благоустройства, которые в дальнейшем будут исполнены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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