Кубань за год получила около 80 млн рублей на модернизацию кинотеатров

Фонд кино в 2016 году направил на ремонт и переоснащение кинозалов Краснодарского края более 79,6 млн рублей.

Об этом сообщили на заседании коллегии по культуре при минкульте края. Мероприятие провела министр культуры Кубани Виктория Лапина.

«В Год российского кино на Кубани открылись шесть новых кинозалов. Федеральный бюджет помог оснастить их новым цифровым оборудованием, а муниципалитеты нашли ресурсы и средства на их ремонт. Еще семь цифровых кинозалов откроются в следующем году в Белореченске, Усть-Лабинске, станицах Крыловской, Каневской, Брюховецкой, Динской, а также второй зал в Староминской», — сказала министр.

Лапина добавила, что это результат тесного сотрудничества с федеральным Фондом кино, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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