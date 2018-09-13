Кубань занимает первое место в России по числу сохраненных жизней

13 сентября в 18:29

На совещании под председательством вице-губернатора Анны Миньковой обсудили вопросы демографии и задачи, стоящие сегодня перед кубанской медициной.

В мероприятии, прошедшем в краевом госпитале для ветеранов войн, приняли участие министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, руководители краевых и муниципальных медучреждений и главные внештатные специалисты минздрава.

Открывая совещание, Анна Минькова напомнила, что, согласно майскому указу президента, к 2030 году продолжительность жизни в стране должна вырасти до 80 лет. На Кубани этот показатель один из лучших в России — 73,4 года, но нужно изменить еще очень многое, чтобы добиться поставленной цели.

По итогам восьми месяцев этого года показатель общей смертности в крае снизился на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Нам удалось сохранить порядка 900 человеческих жизней — больше, чем любому другому региону. Уровень смертности впервые за многие годы снизился до 12,5 на тысячу населения», — сообщила Анна Минькова.

В целом по краю в текущем году уменьшилась смертность от основных причин. Например, от болезней системы кровообращения — на 4,2%, новообразований — на 1,5%, органов дыхания — 5,8%.

Однако, в восьми муниципалитетах смертность растет. Самые высокие показатели в Белоглинском, Тихорецком, Новопокровском и Павловском районах. Вице-губернатор акцентировала, что все случаи должны детально разбираться, особенно когда речь идет об уходе из жизни детей и людей трудоспособного возраста.

О младенческой смертности на совещании говорили отдельно. Этот вопрос находится на особом контроле Минздрава РФ и руководства края. Евгений Филиппов обозначил резервы для снижения числа таких трагических инцидентов: обеспечение безопасной среды для младенца, соблюдение маршрутизации беременных высокого риска и совершенствование диагностики врожденных пороков на стадии беременности. Он сообщил, что на следующий год запланировано приобретение экспертных аппаратов УЗИ в межмуниципальные кабинеты пренатальной диагностики.

На сегодняшний день по поручению Минздрава РФ назначены ответственные за снижение смертности по каждому направлению, разработан приказ о степени ответственности должностных лиц. Внесены изменения в планы маршрутизации пациентов с инсультами, инфарктами, онкологией, болезнями органов дыхания.

На совещании выступили главные внештатные специалисты регионального минздрава, которые озвучили, в том числе, выявленные проблемы районных больниц. Анна Минькова отметила, что по итогам выездов этих специалистов должны приниматься конкретные меры реагирования. Также выступили главврачи нескольких муниципалитетов, к которым у минздрава и пациентов больше всего вопросов.

Вице-губернатор зачитала врачам ряд жалоб кубанцев на медобслуживание в больницах, поступивших в администрацию края, и призвала принять меры.

«Прошу министерство подготовить конкретный список по кадровым изменениям в системе здравоохранения. Так продолжаться не может. Надо разработать понятный план обучения врачей. Специалисты должны как можно чаще повышать квалификацию и регулярно подтверждать свою профпригодность. Эта работа должна быть на контроле у главного врача», — цитирует Анну Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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