Кубань занимает первое место в России по количеству памятников истории и культуры

Вице-губернатор Сергей Болдин 18 апреля провел совещание, посвященное Международному дню памятников и исторических мест.

Участие в заседании приняли представители управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации края, мэрии Краснодара, архитекторы и проектировщики в сфере объектов культурного наследия.

На совещании обсудили вопросы защиты и сохранения объектов культурного наследия, установления границ территории города, определяющих исторически ценные градоформирующие объекты, планировочную и объемно-пространственную структуру исторической застройки.

Сергей Болдин напомнил, что губернатор дал поручение сохранить исторический облик городов и станиц края. Шесть населенных пунктов региона — Краснодар, Анапа, Армавир, Ейск, Сочи и станица Тамань — являются историческими поселениями, на территориях которых сосредоточены основные памятники архитектуры.

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации края Роман Семихатский призвал мэрию Краснодара и разработчиков проектной документации со всей ответственностью подойти к проекту охраны краевой столицы, поскольку он является основополагающим документом для корректировки генерального плана города, устанавливает критерии его дальнейшего развития на многие годы.

В настоящее время по результатам проведенного историко-архитектурного и градостроительного обследования проектировщики определили ценностные характеристики застройки города, предложены уточненные границы исторического поселения и градостроительные регламенты использования территории.

Вице-губернатор отметил колоссальное внимание, которое уделяется на Кубани вопросам сохранения памятников прошлого, рачительное отношение и заботу о культурном наследии региона, налаженную системную работу органов государственной власти в данной сфере.

«Для Краснодарского края, занимающего первое место в России по количеству памятников истории и культуры — их насчитывается более 18,5 тыс., проблемы их сохранения и государственной охраны стоят на особом контроле», — цитирует Болдина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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