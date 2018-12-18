Кубань заняла четвертое место среди регионов по количеству направленных в суд уголовных дел

Об этом стало известно 18 декабря на пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским.

За десять месяцев на Кубани в суд передали 22 тыс. 523 уголовных дела. При этом за последний год в среднем увеличилось число совершенных преступлений, их количество достигло 59 тыс. В сравнении с 2017 годом рост составил 2,9%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По словам Табельского, на Кубани значительна доля экономических преступлений, уголовных дел, связанных с наркоторговлей, краж и мошенничеств. Вместе с тем, для края не столь характерно совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения: удельное количество таких преступлений в регионе — 20,1%, а в целом по России — 32,5%.

Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения на Кубани составляет 1 тыс. 53,2 преступлений, что значительно ниже среднего показателя по стране — 1 тыс. 148 правонарушений.

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