Кубань заняла четвертое место в РФ по количеству люксовых автомобилей

Краснодарский край, по данным на 1 января, стал четвертым в России по количеству люксовых автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства Автостат, Кубань стала лидером среди регионов по этому показателю. В крае зафиксировано 258 соответствующих автомобилей.

Больше половины всех люксовых машин в России — 5,5 тыс. — стоят на учете в Москве. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 900 таких автомобилей, в Подмосковье — 800 единиц.

Всего в России насчитывалось 9,7 тыс. автомобилей сегмента Luxury. Это соответствует 0,02% от общего объема парка легковых машин в стране.

Наибольшая доля (36%) приходится на марку Bentley, автомобилей которой зарегистрировано 3,5 тыс. единиц, 18%, или 1,8 тыс. экземпляров — на марку Maybach, около 11%, или 1 тыс. единиц — Rolls-Royce, сообщается на сайте Автостата.

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