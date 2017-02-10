Кубань заняла первое место в России по снижению неформальной занятости

10 февраля в 10:22

Краснодарский край в феврале занял первое место среди регионов по снижению неформальной занятости.

Согласно рейтингу Федеральной службы по труду и занятости, Кубань выполнила контрольный показатель на 135,2%.

По данным краевого министерства труда и социального развития, за 2016 год было выявлено 195 тыс. неоформленных работников. Работодатели уже оформили трудовые отношения с 194,5 тыс. гражданами.

С начала года на Кубани выявили более 1 тыс. человек, работающих без оформления. Почти со 100% из них заключены трудовые договоры.

В крае неформально занятых выявляют комиссии при органах местного самоуправления. В их состав входят представители администраций муниципалитетов, контрольно-надзорных органов и государственных внебюджетных фондов. Специалисты проводят мониторинг территорий сельских и городских поселений, разъясняют порядок оформления трудовых отношений.

В министерстве труда и соцразвития края отмечают, что права человека нарушаются в тех случаях, если работодатель под различными предлогами не спешит подписывать с ним трудовой договор, оформлять приказ о приеме на работу, не требует представить трудовую книжку и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Если гражданин уже работает неофициально, то он должен знать, что для обращения в суд или в органы государственного контроля для защиты трудовых прав ему необходимо собрать документы, которые могут подтвердить факт его работы.

В ведомстве добавили, что о нарушении работодателем законодательства в части оформления трудовых отношений нужно сообщать в органы местного самоуправления, центры занятости населения, а также на горячую линию по телефонам: 8 (861) 252-33-15, 8 (861) 252-26-94, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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