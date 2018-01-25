Кубань заняла пятое место в России по продажам новых машин

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году объем российского рынка новых легковых автомобилей достиг 1,46 млн единиц.

Показатель на 16,3% больше, чем в 2016 году. На первом месте по продажам новых машин стала Москва. В прошлом году там продали 213,1 тыс. автомобилей. На второй строчке оказалась Московская область, где реализовали 118,2 тыс. машин. Санкт-Петербург занял третье место. Объем продаж достиг 100,7 тыс. автомобилей. Четвертым оказался Татарстан, где продали 70,4 тыс. легковушек.

Место в первой пятерке сохранил Краснодарский край. Там реализовали 55,2 тыс. автомобилей. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 13,3%. В топ-10 крупнейших региональных рынков попали Башкирия, Самарская, Свердловская, Ростовская и Челябинская области, сообщает «Автостат».

Вернуться на ленту

Источник