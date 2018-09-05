Кубань заняла третье место в России по числу легковых автомобилей

По данным «Автостата», в крае зарегистрировано 1 млн 808,7 тыс. машин.

На первом месте по количеству легкового транспорта — Москва, где поставлено на учет 3 млн 731,8 тыс. автомобилей. Второе место заняла Московская область — 2 млн 665 тыс. машин.

В пятерку вошли Санкт-Петербург с 1 млн 718,8 тыс. машин и Ростовская область, в которой числится 1 млн 298,8 тыс. единиц транспорта, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по числу грузового транспорта Кубань оказалась на третьем месте.

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