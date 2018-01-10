Кубань заняла второе место среди регионов РФ по качеству оценки работы власти

Соответствующий рейтинг подготовило Минэкономразвития РФ.

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — один из инструментов анализа качества государственного управления в регионах. В Краснодарском крае она проводится с 2013 года. Для всех регионов процедура стала обязательной с 2014 года.

При подведении итогов этого года особое внимание уделялось качеству практического применения инструментов ОРВ, результативности и информационной политике: открытости и прозрачности работы системы. По его итогам лидерами стали Хабаровский край, Краснодарский край и Ульяновская область.

«Общие результаты 2017 года показывают устойчивую динамику изменения подходов регионов к нормотворчеству: повышается качество прорабатываемых инициатив, вовлекается все большее количество экспертов от предпринимательского сектора», — цитирует директора Департамента ОРВ Минэкономразвития России Вадима Живулина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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