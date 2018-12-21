Кубань заняла второе место в Национальном туристическом рейтинге

Эксперты оценили туристический потенциал и развитие отрасли в регионах РФ в 2017-2018 годах.

Рейтинг составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Развитие внутреннего и въездного туризма, туристическая привлекательность российских регионов, их популярность среди отечественных и иностранных туристов, значимость отрасли в экономике региона, развитие санаторно-курортной отрасли, туристская уникальность, криминогенная обстановка — все эти критерии оценивали в баллах.

Первую строку рейтинга заняла Москва со 105 баллами. На втором месте — Краснодарский край, который набрал 104,4 балла. Замкнула тройку лидеров Московская область с 104 баллами.

Кубанские здравницы имеют один из самых высоких показателей по выручке санаторно-курортных организаций, уступая лишь курортам Ставропольского края. Также Краснодарский край имеет самый большой в стране номерной фонд и опережает все регионы по числу ночевок в гостиницах, сообщается на сайте журнала.

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