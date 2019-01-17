Кубанца будут судить за мошенничество при подключении к электросетям

Житель Темрюкского района вымогал деньги у предпринимателей за подключение к электросетям.

Мошенник, используя подложные документы и сведения, ставшие ему известными, получал технические условия на присоединение объектов жителей района к электрическим сетям и вымогал за них вознаграждение.

В его отношении в апреле 2018 года по признакам преступления ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали сотрудники силовых структур при получении 510 тыс. рублей за подключение к электросетям филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Идет следствие о причастности мужчины к другим подобным правонарушениям. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела готовят для передачи в суд.

ПАО «Кубаньэнерго» уведомляет, что не имеет договорных отношений с какими-либо сторонними компаниями или индивидуальными предпринимателями, которые оказывают посреднические услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала и за действия таких лиц ответственности не несет.

По вопросам техприсоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей «Кубаньэнерго» по месту жительства. Получить информацию о процедуре техприсоединения можно на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru или получить консультацию по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Также можно подать заявку в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго» или через «Портал-тп.рф».

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