Кубанца будут судить за организацию в массажном салоне притона с проститутками

В Геленджике в апреле направили в суд уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого обвиняют в организации занятий проституцией и содержании притона.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в одном из массажных салонов оказываются интимные услуги. В заведении полицейские задержали девушек, подозреваемых в занятии проституцией. Личность организатора салона установили, им оказался 33-летний уроженец Лабинска, его задержали по месту временного проживания в Геленджике, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его поместили под стражу. Сейчас расследование завершено, материалы с обвинительным заключением передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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