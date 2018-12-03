Кубанца посадили на 11 лет за пособничество террористам ИГИЛ

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.
По версии следствия, с февраля по март 2018 года мужчина, находясь в Белореченске, содействовал деятельности «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Через интернет он получил указания о приобретении и хранении компонентов, необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства и передачи их членам ИГИЛ.
В марте 2018 года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.
Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает РИА «Новости».
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