Кубанца посадили на 15 лет за убийство двух автомойщиков

В Краснодаре в феврале суд огласил приговор мужчине, обвиняемому в убийстве двоих работников автомойки в Туапсе в декабре 2014 года.

Суд признал 38-летнего Алексея Семененко виновным в убийстве мужчин в возрасте 40 и 62 лет. Подсудимому назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 7 декабря 2014 года 38-летний мужчина оставил на автомойке в селе Дзеберкой Subaru Impreza. Позже он узнал, что двое работников взяли автомобиль покататься и разбили его. Владелец иномарки приехал на СТО, избил работников. Затем он заставил пострадавших сесть с ним в автомобиль и отвез их в лес недалеко от трассы Джубга — Сочи. Там он поочередно нанес им ножом от 12 до 26 ударов в шею, голову и туловище. Мужчины скончались на месте от полученных ранений.

После убийства обвиняемый скрылся, спрятал одежду и выбросил в реку нож. В августе 2015 года дело передали в суд. В феврале 2017 года коллегия присяжных заседателей огласила обвинительный вердикт по этому уголовному делу.

Источник