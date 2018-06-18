Кубанца посадили на 3,5 года за обман жителей Алтайского края

Мужчина надеялся, что если его жертвами будут жители отдаленного региона, то правоохранители не смогут выйти на его след.

По версии следствия, мошенник искал на сайте бесплатных объявлений людей, ищущих компании по перевозке крупногабаритных грузов. Он звонил по указанным телефонам и представлялся сотрудником промышленного предприятия. Затем мужчина заявлял, что готов заключить соглашение о предоставлении автомобиля для перевозки груза, и под предлогом расчета с помощью банковской карты убеждал жертв сообщить ему личные персональные данные и реквизиты. После получения нужных сведений он перечислял деньги с чужих счетов на свой электронный кошелек.

Злоумышленнику удалось похитить таким образом у трех человек 40 тыс. рублей, еще четверых он обмануть не смог, потому что на их счетах не оказалось денег.

Мошенника разыскали, он полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд в Барнауле вынес кубанцу приговор о лишении свободы на 3,5 года, отбывать наказание ему придется в исправительной колонии строгого режима, сообщает телеканал «Катунь 24».

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