Кубанца пытались обмануть при обмене автомобилями

Полиция Темрюкского района начала расследовать уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, местный житель и 25-летний мужчина из Ростовской области обменялись автомобилями. Кубанец даже не успел оформить машину на себя, когда подозреваемый потребовал отменить сделку и вернуть его транспортное средство. Мошенник попытался угнать свой бывший автомобиль.

Полиция задержала злоумышленника, его арестовали. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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