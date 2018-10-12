Кубанца пытались обмануть при обмене автомобилями

Полиция Темрюкского района начала расследовать уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, местный житель и 25-летний мужчина из Ростовской области обменялись автомобилями. Кубанец даже не успел оформить машину на себя, когда подозреваемый потребовал отменить сделку и вернуть его транспортное средство. Мошенник попытался угнать свой бывший автомобиль.
Полиция задержала злоумышленника, его арестовали. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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