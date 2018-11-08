Кубанца задержали за освобождение 20 «преступников» в Саратовской области

Жителя Краснодарского края подозревают в телефонном мошенничестве.
Установлено, что злоумышленник звонил на телефоны жителей Саратовской области, представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их родственники задержаны по подозрению в совершении какого-либо преступления.
Мужчина предлагал решить вопрос за определенную сумму денег, которую пострадавшие переводили на нужные абонентские номера и банковские счета.
Полицейские установили личность звонившего, который оказался жителем Кубани. Его задержали в Краснодарском крае местные правоохранители при силовой поддержке СОБР УФСВНГ РФ по Саратовской области. Сейчас установлена возможная причастность задержанного более чем к 20 эпизодам.
По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту