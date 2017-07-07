Кубанцам предложили принять участие в конкурсе «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»

Работы в формате социальной рекламы принимаются до 29 сентября.

Всероссийский конкурс «Новый взгляд» проходит в восьмой раз, его ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». В 2017 году соорганизатором конкурса выступила Генеральная прокуратура РФ. Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с коррупцией и в любой творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области.

Проекты победителей и финалистов конкурса получат организационную и информационную поддержку, в том числе будут рекомендованы для реализации в субъектах РФ, использования в учебных целях, в методических и информационных изданиях. Работы принимаются на официальном сайте конкурса до 29 сентября по двум номинациям: «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников — от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей пройдет в Генеральной прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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