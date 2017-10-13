Кубанцам представят обновленное издание региональной Красной книги

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Олег Сизонов.

Мировая экологическая общественность 4 и 5 октября отметила Всемирный день животных и Всемирный день охраны мест обитаний.

Сизонов сообщил, что в Год экологии и особо охраняемых природных территорий краевое министерство природных ресурсов выполняет большой объем работы в области сохранения биоразнообразия, в частности, сохранения и восполнения охотничьих ресурсов и краснокнижных видов животных.

Сегодня на территории Кубани обитает более 60 видов охотничьих животных и насчитывается 140 тыс. охотников. В 2017 году впервые проводят выдачу разрешений на охоту через МФЦ, впервые можно получить разрешение на добычу сразу всех видов охотничьих животных, что существенно сокращает время получения документов.

В конце 2017 года вниманию жителей Кубани представят обновленное третье издание Красной книги, которая, по словам замминистра, является эффективным инструментом для формирования программ по сохранению биологического разнообразия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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