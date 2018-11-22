Кубанцев наградили в Москве в числе победителей конкурса «Семья года»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей всероссийского конкурса.
В Москве 22 ноября стартовала финальная часть конкурса — награждение победителей.
«Приветствую вас в Москве. Ваш проект, нацеленный на укрепление института семьи, продвижение в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, объединил вокруг своих благородных идей единомышленников практически из всех регионов нашей страны, стремящихся поделиться своим семейным и родительским опытом, познакомиться и пообщаться с другими участниками», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил впечатляющее количество заявок, поданных на конкурс. В 2018 году в оргкомитет поступило 329 представлений на семьи-победители региональных этапов. По словам президента, примеры счастливой супружеской жизни и ответственного воспитания детей очень важны и являются ориентиром для молодежи.
«Со своей стороны подчеркну, что поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе значимых государственных приоритетов. И потому отрадно, что успеху этой масштабной работы способствуют такие востребованные гражданские инициативы, каким, безусловно, является ваш форум», — говорится в телеграмме.
В заключение Путин поздравил лауреатов с победой в конкурсе и пожелал всем присутствующим здоровья и благополучия.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», одним из победителей всероссийских состязаний семей стала династия Рогачевых из Успенского района. Она стала лучшей в номинации «Семья — хранитель традиций».
Рогачевы воспитывают шестерых детей. Глава семьи Григорий Рогачев работает механизатором, как и старшие сыновья. Младшие учатся в школе. Супруга Наталья Рогачева — домохозяйка.
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