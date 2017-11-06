Кубанцу грозит до 20 лет тюрьмы за закладку наркотиков в Майкопе

Полицейские Республики Адыгея задержали 24-летнего жителя Краснодарского края.

Установлено, что он осуществил тайниковую закладку с наркотиком в Майкопе.

Оперативники установили ее местонахождение. Эксперты исследовали содержимое изъятого свертка, им оказалось запрещенное к обороту вещество «соль». Злоумышленник планировал сбыть наркотик через Интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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