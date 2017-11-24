Кубанцы 26 ноября отпразднуют День матери

В городах края в честь праздника проведут концерты и выставки.

В этот день поздравления будут принимать мамы во всем мире. В Краснодарском крае праздник стартует с самого утра. Программа обширная: десятки концертов, выставок и мастер-классов. Например, в Геленджике всех приглашают на конкурс стихов.

В Новороссийске состоится представление, которое подготовят школьники города. Также поздравить мам можно подарком, сделанным собственными руками: в музее имени Коваленко в Краснодаре научат делать тряпичные куклы.

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