Кубанцы могут узнать о своих задолженностях онлайн

Это можно сделать на интернет-ресурсе pgu.krasnodar.ru.

На сайте за считанные минуты можно не только получить информацию о наличии налоговых и судебных задолженностей, но и записаться к врачу, проверить полис ОМС, оплатить штрафы ГИБДД и узнать о выплате пособия на ребенка. Многие семьи уже давно взяли дистанционные услуги на вооружение.

«Скоро будем записываться в детский сад через госуслуги. Сейчас записываемся к врачу. Это удобно, потому что не нужно ехать в регистратуру», — сказала жительница Краснодара Надежда Шумкина.

«Это освобождает очень много времени, не нужно стоять в очередях. Даже быстрее, чем электронные очереди, и можно с ребенком по парку погулять», — отметил краснодарец Антон Шумкин.

Воспользоваться услугами регионального портала на pgu.krasnodar.ru могут не только молодые родители, но и все жители края. На сайте также можно восстановить из архива утерянные документы, записаться на прием в МФЦ и даже узнать расположение земельных участков в кадастровом плане. У портала нет перерывов или выходных дней, поэтому получить необходимые услуги можно в любое удобное время.

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