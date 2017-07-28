Кубанцы на Сурдлимпийских играх завоевали шесть наград

Турнир проходит в турецком Самсуне.

На счету легкоатлета из Новопокровского района Алана Тыщенко сразу два золота. Сначала он стал сильнейшим в беге на 400 м с барьерами. На 0,07 секунды от Алана отстал соотечественник Константин Гребенщиков. Третье место занял американец Тейлор Кросс. Его Тыщенко опередил почти на секунду.

Меньшие разрывы между спортсменами были в другой дисциплине — барьерном беге на 110 м. Золото снова получил Алан Тыщенко. Эта дистанция стала российской. Представителей других стран на пьедестале не было. Тыщенко прибежал первым, вторым — Владислав Князев, третьим — Максим Куликов.

Сразу две медали кубанцам принесли прыжки в длину. На третьей ступени пьедестала Сурдлимпиады оказалась Анжела Алемсеитова из Краснодара. На первом месте — одна из самых титулованных участниц этих игр, Марина Гришина из станицы Павловской.

Гришина заработала еще одну награду соревнований — бронзовую. Третьей она стала в забеге на 100 м. Кубинке Гират Ривейро она уступила 0,26 секунды. Второй к финишу пришла Берли Вамира из Кении.

Шестая медаль — золотая. Сочинская теннисистка Полина Смирнова завоевала титул чемпионки Сурдлимпийских игр в смешанном разряде. Ее дуэт с Егором Панюшкиным в финале в двух сетах обыграл французскую пару Новелли — Коудон. В финале женского парного разряда спортсменка сыграет 28 июля.

В гандбольном финале выступит и мужская сборная России. В ее состав вошли восемь кубанских спортсменов. Им 28 июля предстоит встретиться с Турцией.

Сурдлимпийские игры — это аналог Олимпиады для спортсменов с нарушениями слуха. Турнир проводится раз в четыре года.

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