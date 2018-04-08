Кубанцы отмечают светлый праздник Пасхи

В 500 храмах Краснодарского края началось празднование Пасхи.

В Екатерининском кафедральном соборе прошло праздничное богослужение. Ранее зажженные от огня свечи отправили в храмы Екатеринодарской епархии. За час до полуночи службу у собора возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Пасхальное богослужение в Екатерининском соборе началось в 23:30. В храмах Кубани верующие смогли зажечь от пламени Благодатного огня свечи и лампады, чтобы унести частичку святыни с собой.

«Сердечно поздравляю всех вас с наступающим праздником спасительной Пасхи Господней. Желаю всем вам здравия, мира, добра, многой помощи Божией в ваших трудах и делах. Пусть Господь хранит вас на многая и благая лета», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Благодатный огонь сходит на землю накануне Великого Воскресения Христова. Схождение огня символизирует Воскресение Христа.

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