Кубанцы победили на всероссийском конкурсе «Семья года»

Династия Рогачевых из Успенского района стала лучшей в номинации «Семья — хранитель традиций».

Всего в третьем ежегодном конкурсе приняли участие 329 семей — победители региональных этапов из 85 субъектов России. Краснодарский край на конкурсе представляли пять семей.

Рогачевы воспитывают шестерых детей. Глава семьи Григорий Рогачев работает механизатором, как и старшие сыновья. Младшие учатся в школе. Супруга Наталья Рогачева — домохозяйка.

Семейная история Рогачевых войдет в Почетную книгу «Семья года. Россия — 2018 год». Торжественное чествование победителей состоится в Москве 21-23 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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