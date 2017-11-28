Кубанцы победили в одной из номинаций всероссийского конкурса «Семья года»

В Москве 28 ноября президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса. В одной из номинаций победа досталась семье Скворцовых из Краснодарского края.

«Я поздравляю вас. Хотел бы сказать приятные, всем ясные слова, что семья — это самая основа всего нашего общества, всего государства», — сказал Путин.

Он отметил, что дети — это будущее. По словам Путина, «талант создать атмосферу тепла, добра, взаимной поддержки» дорогого стоит.

«В семье, конечно, все бывает, как и везде, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, причем удается их преодолевать, если не легко, то на основе добра и любви друг к другу… этот талант очень дорогого стоит, так же, как создать атмосферу теплоты и добра, взаимной поддержки», — сказал Путин.

На конкурс поступило 322 заявки. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций» и «Золотая семья России». Решением оргкомитета был утвержден перечень семей-победителей Всероссийского конкурса, включающий 85 семей, сообщает РИА «Новости».

В номинации «Семья — хранитель традиций» 90 баллов набрала семья Михаила Ивановича и Ольги Юрьевны Скворцовых из Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани определили победителей конкурса «Семья года — 2017». Участие в региональном этапе приняли 159 семей. Статус «Семья — хранитель традиций» присвоен семье Скворцовых из Апшеронского района. Ее глава Михаил Скворцов — член Союза художников СССР, основатель детской школы искусств и традиционных народных ремесел Кубани. Супруга Ольга — художник-прикладник, музеевед.

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