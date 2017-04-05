Кубанцы получили пять наград первенства России по тяжелой атлетике

Пять наград первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров выиграли в апреле представители Кубани.

Турнир прошел в Старом Осколе, соревновались на нем спортсмены не старше 21 года. Золото первенства завоевал Алексей Малюк из станицы Новомышастовской в весовой категории до 69 кг. В той же дисциплине, но среди девушек серебряную награду получила Ксения Марушко из Кущевской.

Вторым стал и туапсинец Гела Гвалия в весе свыше 105 кг. А в категории до 105 кг — сразу две награды. Победил здесь Александр Арефьев из Туапсе. Серебро же досталось Николаю Панайотиди из Горячего Ключа, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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