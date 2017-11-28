Кубанцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

В Краснодарском крае до 1 декабря пройдет всероссийская акция «Должен знать!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Каждый желающий сможет пройти анонимное бесплатное обследование на ВИЧ и узнать результат в течение 15 минут.

Кровь можно сдать с 27 ноября по 1 декабря в Центрах по борьбе со СПИД: в Краснодаре на Седина 204/2 с 9:00 до 14:00, в Новороссийске на Ленина, 46 с 8:00 до 13:00, в Туапсе на Армавирской, 4 c 8:00 до 15:00, в Сочи на Виноградной, 43/2 с 14:00 до 16:00, в Ейске на Энгельса, 156 с 8:00 до 13:00, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

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