Кубанцы смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн

Акция пройдет 3 ноября, в преддверии Дня народного единства.

В 11 районах Кубани уже подготовили площадки для проведения диктанта. Проверить знания истории, обычаев, культуры народов, живущих в России, можно будет онлайн. Для участников разработали задание, состоящее из 30 тестовых вопросов. Из них 20 одинаковы для всей страны и ближнего зарубежья, остальные составлены с учетом региональной специфики. Например, в Краснодарском крае проживает более 120 национальностей.

Представители каждой диаспоры 4 ноября соберутся в Краснодаре в честь Дня народного единства. В 14:00 от улицы Гоголя стартует парад духовых оркестров. По Красной коллективы дойдут до Пушкинской площади, где развернутся народные гуляния.

«Из традиционных мероприятий — выступление национальных коллективов, национальная кухня. В 16:00 состоится митинг, посвященный дню народного единства, который завершится праздничным концертом группы IOWA для всех жителей Краснодара», — рассказал заместитель руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

В 19:00 пройдет салют. Затем праздник перерастет в «Ночь искусств». Жители и гости краевой столицы смогут бесплатно посетить театры, библиотеки, музеи и выставочные залы.

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