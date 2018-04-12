Кубанцы смогут перейти на систему прямых договоров с ресурсоснабжающими предприятиями

Речь об этом шла на Всероссийском селекторном совещании под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

В мероприятии приняли участие министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин.

Участникам селектора разъяснили принципы реализации закона, позволяющего жильцам заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Планируется, что переход на новую систему оплаты состоится в 2018 году.

«Реализация закона о прямых договорах подразумевает возможность исключения управляющих организаций из цепочки платежей за коммунальные услуги. Это позволит сократить размер задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — прокомментировал Мень.

Переход на прямые договора может быть осуществлен решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или в принудительном порядке, в случае если судом зафиксирована двухмесячная задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Кроме того, законопроект сохраняет действие прямых договоров, заключенных потребителями с ресурсоснабжающими организациями ранее.

Исключение «права вето» ресурсоснабжающей компании на решение собственников о переходе на прямые договора — это принципиальное условие обеспечения прав потребителя. Это поможет сделать рынок управления жильем экономически неинтересным для недобросовестных УК, которые ранее боролись за этот рынок лишь с целью обогащения на деньгах за коммунальные услуги.

Теперь в случае принятия собственниками решения о переходе на прямые платежи, управляющие компании будут получать на свои счета денежные средства только за содержание и ремонт жилья. Эти средства являются малой частью всех собираемых в настоящий момент средств.

Те, кто не заинтересован заниматься только содержанием общего имущества дома, могут уйти с рынка. Этот законопроект направлен на создание прозрачной системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Новая система оплаты исключит возможность утаивать на счетах управляющих компаний часть средств, причитающихся ресурсоснабжающим организациям, и наладит общее укрепление платежной дисциплины, пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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