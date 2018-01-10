Кубанцы смогут проголосовать за понравившийся проект благоустройства

В 2018 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который позволил привести в порядок сотни скверов, парков и дворов региона, будет работать по-новому.

Выбирать объекты для реконструкции позволят самим жителям. Об этом стало известно 10 января во время видеоселектора, который провел глава Минстроя России.

О том, что было сделано в прошлом году в крае по программе комфортной городской среды, рассказали вице-губернаторы Кубани Алексей Копайгородский и Анатолий Вороновский. В регионе строительные бригады обновили около 200 дворов многоэтажек и десятки скверов.

«В этом году по проекту выделяется практически такая же сумма — более 1,8 млрд рублей. Было 22 муниципалитета, в этом году уже будет 37 муниципальных образований», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

В каждом из них местные жители будут голосовать за проекты, которые заслуживают воплощения в жизнь. Перечень объектов, которые планируют отдать в руки ландшафтных дизайнеров, опубликуют в каждом муниципалитете. Проекты, которые станут аутсайдерами голосования, отправятся на доработку.

Программа благоустройства рассчитана на пять лет.

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