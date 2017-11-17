Кубанцы смогут узнавать о долгах по налогам с помощью регионального сайта

До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось меньше двух недель.

Каждый, кто имеет в собственности землю, дома, жилье или автомобиль, до 1 декабря обязан заплатить налог. Узнать о нем можно не дожидаясь квитанции в почтовом ящике. Пара кликов на смартфоне — и вы зарегистрированы на портале pgu.krasnodar.ru. Также региональный интернет-ресурс поможет выяснить, не начислены ли вам штрафы ГИБДД. Если затянуть с их оплатой, предупреждают юристы, долгами заинтересуются уже в другом ведомстве.

«Если вы раньше узнали, вы заплатили, и это дело не перешло в службу судебных приставов, которым нужно прийти и оплатить, и доказать надо, что вы уплатили именно этот штраф. Время очень важно, потому что когда с вас начнет взыскивать пристав, разбираться с этим вопросом приставы уже не будут, они скажут, что у них есть постановление о взыскании, и они должны взыскивать», — рассказал старший партнер краснодарского юридического бюро Алихан Дадаев.

Через сайт pgu.krasnodar.ru можно вовремя узнавать о долгах и штрафах и сразу заплатить по счетам. На портале можно также записаться на прием к врачу, проверить полис обязательного медицинского страхования, запросить архивные справки и выписки.

Вернуться на ленту

Источник