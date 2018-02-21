Кубанцы сообщили о 43 тыс. объектов, нуждающихся в благоустройстве

Всероссийское видеоселекторное совещание прошло 21 февраля под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

На нем рассмотрели итоги деятельности органов государственного жилищного надзора.

В Краснодарском крае на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году запланировано выделить 1,5 млрд рублей с учетом средств муниципалитетов. В этом году планируют благоустроить не менее 187 дворовых и общественных территорий в 43 муниципалитетах, в том числе городские парки малых городов.

С 18 декабря 2017 года по всей Кубани проходят встречи с жителями, на которых обсуждаются общественные территории для включения в муниципальную программу. Уже провели 411 таких встреч, в которых приняли участие более 25 тыс. человек.

В крае идет сбор предложений от кубанцев для определения списка объектов, нуждающихся в благоустройстве в первую очередь. Уже собрано и обработано 42 тыс. 724 предложения.

На Кубани также продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В прошлом году завершилась реализация соответствующей программы. Всего в рамках нее было переселено 4,2 тыс. человек из 1,6 тыс. жилых помещений общей площадью свыше 100 тыс. кв. м.

В этом году в программе примут участие Сочи и Нефтегорское городское поселение Апшеронского района. Планируется переселить 291 человека из 95 жилых помещений общей площадью 3,5 тыс. кв. м. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены 73,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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