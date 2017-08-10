Кубанцы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

Чета Скворцовых из Апшеронского района с наибольшим количеством баллов стала победителем в номинации «Семья — хранитель традиций».

Глава семьи Михаил Иванович – потомственный казак, атаман хуторского казачьего общества. Он основал Детскую школу искусств традиционных народных ремесел Кубани в поселке Мезмай. Ученики Михаила Скворцова неоднократно становились победителями и призерами престижных международных выставок.

Супруга, Ольга Юрьевна, художник-прикладник, работает в научно-исследовательском центре традиционной культуры Кубани и преподает в Детской школе народных ремесел.

Всего по итогам Всероссийского конкурса победителями стали 85 семей. Их будут торжественно чествовать в Москве в ноябре 2017 года. В конкурсе приняли участие 322 семьи из 85 субъектов России. Краснодарский край представляли пять семей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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