Кубанцы за полгода получили более 170 млрд рублей кредитов

По мнению экспертов, активизации розничного кредитования способствовало уменьшение процентных ставок по ссудам. Средняя ставка составляет 12,8% годовых.

Розничный кредитный портфель по данным на 1 июля в Южном Федеральном округе достиг 1,106 трлн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В первом полугодии объем выдачи кредитов населению в ЮФО составил 443,4 млрд рублей, что на 44,2% выше по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Более высокие темпы роста сохранялись в ипотечном кредитовании. Портфель по ИЖК за год увеличился на 27,6%, составив 409,2 млрд рублей. Портфель по неипотечным кредитам в ЮФО вырос на 16,5% — до 697,6 млрд рублей.

Больше всего кредитов в первом полугодии выдано жителям Краснодарского края (176,1 млрд рублей) и Ростовской области (130,6 млрд рублей).

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник