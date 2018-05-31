Кубанцы завоевали награды первого в истории ЧР по компьютерному спорту

Гранд-финал первого официального чемпионата России по компьютерному спорту прошел в Москве на Yota Arena.

В составе команд Suicide Team и Timurdota2 выступали два представителя Кубани — краснодарец Станислав Глушан и новороссиец Леонард Урих. Оба киберспортсмена получили право представить край в гранд-финале первого национального чемпионата по итогам отборочных туров в регионах.

Участники сражались за награды в компьютерных играх Dota 2 и Hearthstone. По итогам игры Dota 2 Глушан завоевал серебро, Урих стал бронзовым призером.

Общий призовой фонд турнира составил 3,5 млн рублей. За второе место команда Suicide Team получила 400 тыс., участники коллектива Timurdota2 — 200 тыс. рублей.

Помимо титулов призеры выполнили нормативы на получение первого разряда в компьютерном спорте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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