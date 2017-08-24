Кубанцы завоевали третье серебро на Всемирной летней Универсиаде

Медаль в копилку команды на турнире в Тайбэе принесла лучница Диана Тонтоева.
Спортсменка представляет краевой Центр олимпийской подготовки в Сочи. Вместе с партнерами по команде Марией Виноградовой и Александрой Савенковой Тонтоева добралась до финала.
Соперницами в решающей встрече стали лучницы из Южной Кореи. Бронзовые награды достались представительницам Индии, которые одолели турчанок.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские спортсмены завоевали два серебра Всемирной летней Универсиады по дзюдо и тяжелой атлетике.
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