Кубанцы завоевали третье серебро на Всемирной летней Универсиаде

Медаль в копилку команды на турнире в Тайбэе принесла лучница Диана Тонтоева.

Спортсменка представляет краевой Центр олимпийской подготовки в Сочи. Вместе с партнерами по команде Марией Виноградовой и Александрой Савенковой Тонтоева добралась до финала.

Соперницами в решающей встрече стали лучницы из Южной Кореи. Бронзовые награды достались представительницам Индии, которые одолели турчанок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские спортсмены завоевали два серебра Всемирной летней Универсиады по дзюдо и тяжелой атлетике.

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