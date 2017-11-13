Кубанцы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо в Сочи

Турнир собрал около 1 тыс. спортсменов из 93 стран планеты. В ходе соревнований разыграли 27 комплектов наград в спортивном и боевом самбо.

Краснодарский край в составе российской сборной на ЧМ представляли три спортсмена — армавирцы Аслан Мудранов и Татьяна Казенюк и краснодарец Байзет Хатхоху. Мудранов и Казенюк выходили на ковер в спортивном самбо, а Хатхоху — в соревнованиях по боевому самбо.

По итогам турнира на счету кубанской троицы три награды — золото и два серебра. Наиболее успешно выступила Казенюк, завоевавшая медаль высшей пробы. В финале весовой категории до 56 кг она одержала верх над болгаркой Калиной Стефановой.

В активе Мудранова (до 62 кг) и Хатхоху (до 74 кг) серебряные медали, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россияне одержали победу в неофициальном общекомандном медальном зачете. На счету хозяев турнира 17 золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.

Фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.

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