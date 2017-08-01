Кубанцы завоевали три медали по тхеквондо в финале спартакиады учащихся

Соревнования в рамках финала VIII летней Всероссийской спартакиады принял краснодарский «Баскет-холл».

Решающие битвы в этой дисциплине в крае состоялись впервые, но опыт проведения крупных турниров по этому боевому искусству у региона есть. Организует турниры министерство физической культуры и спорта края.

«Мы недавно принимали первенство России по тхеквондо, оно было проведено на высоком организационном уровне. И этот зал в этом году уже принимал несколько крупных всероссийских соревнований, в том числе и по тхеквондо. И те организаторы и судейская коллегия, которые здесь присутствовали, высоко оценили наши возможности проведения и пообещали, что еще приедут к нам неоднократно», — рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту Краснодарского края Вадим Пермяков.

Из 38 регионов страны приехали 100 тхеквондистов. В программе турнира — битвы в пяти весовых категориях у юношей и у девушек. Краснодарский край представили четыре спортсмена. Трое получили награды. В весе до 55 кг краснодарец Евгений Ванюхин завоевал бронзу.

«Это довольно сложный турнир. Сначала надо в крае первым стать, а потом и в ЮФО. И тогда ты уже едешь на спартакиаду», — поделился участник спартакиады Евгений Ванюхин.

Еще одну медаль Краснодарскому краю принесла Василина Подрез из Кавказского района. Она стала третьей в весовой категории до 44 кг. В категории до 48 кг у юношей второе место занял Артем Гончаренко из Тихорецкого района. В полуфинале он одолел Вадима Шумилова из Кемерово. Шумилов после боя признал: победить противника было можно. Помешала неправильно выбранная тактика.

«Сначала стал на защите, потому что я был выше. А надо было сразу темп набирать», — сказал участник спартакиады Вадим Шумилов.

В командном зачете кубанские спортсмены заняли пятое место. Впереди — сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области и Дагестана. Соревнования по тхеквондо — это один из 20 финалов спартакиады учащихся, которые принимает Кубань. За спиной — соревнования в 14 дисциплинах, впереди еще шесть.

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