Кубанец обокрал ростовчанку, с которой ночевал в гостинице

Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

В дежурную часть отдела полиции по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о краже от местной жительницы. Женщина заявила, что у нее похитили деньги и золотые украшения.

Полицейские задержали 40-летнего жителя Краснодарского края, неоднократно судимого за кражи и разбои. Установлено, что подозреваемый находился в номере гостиничного дома вместе с женщиной. Когда потерпевшая уснула, он украл ее личные вещи – ювелирные изделия, часы и пластиковую карту. Подозреваемый сбыл похищенное, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

В отношении задержанного возбудили уголовное делопо статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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