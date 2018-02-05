Кубанец получил допуск на международные соревнования в нейтральном статусе

IAAF направила в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики письмо с подтверждением получения допуска десятиборцу Илье Шкуреневу.

Бронзовый призер чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов занимает третье место в мировом рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Шкуренев имеет индивидуальный допуск для участия в зимнем чемпионате мира, который в начале марта пройдет в Бирмингеме, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее допуск к участию в международных турнирах получили толкатель ядра Александр Лесной, спринтер Полина Миллер и метатель молота Алексей Сокирский.

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